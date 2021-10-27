Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırgızistan'da yerli tarım ürünlerinin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere ihracatına engel oldukları gerekçesiyle Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Marsbekuulu İlyiç ile selefi Amangeldi İsayev gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın da üye olduğu AEB ülkelerine yerli ürünlerin ihracatında yolsuzlukla mücadele çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin, birkaç yıldır haksız kazanç elde etmek için yerli tarım ürünlerinin ihracatına suni engeller çıkardığının tespit edildiği vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Marsbekuulu İlyiç ve eski Bakan Yardımcısı Amangeldi İsayev'in gözaltına alındığı kaydedildi.