Kırgızistan'da yeni kabine kuruldu - Son Dakika

Kırgızistan'da parlamentonun onay vermesinin ardından yeni kabine üyeleri atandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dün Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'un görevden alınması ve kabinenin istifasına ilişkin kararnameyi imzalamış, yeni kabineyi parlamentoya sunmuştu. Parlamento oturumunda 87 milletvekilinin yeni kabineye "evet" oyu vermesinin ardından cumhurbaşkanı yeni bakanları atadı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Akılbek Caparov'un Bakanlar Kurulu Başkanlığına atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname ile bakanlar kurulu başkan yardımcıları ve 15 bakan atanırken, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Erkin Osoyev, Tarım, Su ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Askarbek Canıbekov, Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeşev görevlerini korudu. - BİŞKEK