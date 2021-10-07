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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi "Aile ve Değerler" konulu sempozyum düzenledi - Son Dakika

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi "Aile ve Değerler" konulu sempozyum düzenledi

07.10.2021 15:10

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) düzenlediği "Aile ve Değerler" konulu uluslararası sempozyumun ilk oturumu yapıldı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) düzenlediği "Aile ve Değerler" konulu uluslararası sempozyumun ilk oturumu yapıldı.

Üniversitenin kuruluşunun 25. yılı kutlamaları çerçevesinde İlahiyat Fakültesince düzenlenen sempozyumun açılış oturumuna, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, Bişkek'teki Türk kurumlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

KTMÜ Genel Sekreteri Oktay Özgül, konuşmalardan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un "Aile ve Değerler" konulu mesajını okudu.

Prof. Dr. Altun mesajında, "Siz değerli bilim insanlarımızın böylesine önemli bir konuda bir araya gelmelerinizi ve aile yapımızın temel dinamiklerini ve değerlerimizin yaşatılması için gereken ilmi metotlarını ortaya koymalarınızı son derece kıymetli bulunuyorum. Bize düşen görev, İslam dünyası ile yoğrulan ailelerimizin değerlerini yaşatmak, onları korumak için her türlü kurumsal çabayı göstermektir." ifadelerini kullandı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, insanoğlunun 5 bin yıldır ailesini ve soyunu korumaya gayret ettiğini belirterek "Bizde aile yuvadır, emanettir, devlettir, terbiyedir, mahremiyettir, huzurdur ve toplumun temelidir. Bu temel öğelerimizi korumak en önemli görevimiz olmalıdır." dedi.

Bugün en büyük saldırıların aileye ve ailenin taşıdığı değerlere yapıldığına işaret eden Prof. Dr. Ceylan, "Kültürümüzü korumak, inancımızı ve dinimizi korumak, tarih bilincimizi oluşturmak ve değerlerimizi ayakta tutmak için ailenin dirliğine ve birliğine ihtiyacımız var. Ailesiz, devlette olmaz, millette olmaz, gelecekte olmaz, kısacası hayat olmaz. Onun için aile bizim için en değerli varlığımızdır." diye konuştu.

KTMÜ Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev de ailenin Türk toplumunda büyük değer taşıdığına dikkati çekerek "Halihazırda çok sayıda Kırgızistan vatandaşı başta ekonomik nedenlerle yurt dışına gidiyorlar. Bir milyondan fazla vatandaşımız Rusya, Avrupa ve diğer ülkelerde çalışıyorlar. Buradaki ailelerin dil, kültür ve milli değerlerini kaybetmemesi ailelere büyük rol düşüyor. Üniversitemiz bu konu da çözüm önerileri üretmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyuma, paydaş Türk üniversitelerin rektörleri video telekonferans yöntemiyle katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, çıkar amaçlı birlikteliklerin Türk ve İslam kültüründeki aile kavramına zarar verdiğini belirtti.

Ailenin korunmasına yönelik hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Ünal, "Milletin ve devletin geleceğini temini noktasında ailelerin korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Üniversitelerin hukuki düzenlemeleri için teorilerin oluşturulmasında ve sorunların çözümü noktasında iş birliğine girmeyi gerekmektedir." dedi.

Ünal, şöyle devam etti:

"Millet ve devlet olarak 15 Temmuz'a giden sürece baktığımız zaman biz bunu net olarak görüyoruz. Özellikle çocukların ailelerden koparıldığını ve koparılanların kontrol edilebildiğini ya da çocukların üzerinden ailelerin kontrol edildiğini gördük. Bunları bir kez daha yaşamamak için aile kavramına gereken değer verilmelidir."

Aile ve değerler konulu sempozyumun, adı ve içeriği bakımından çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ise "Aileye ve onun değerlerine sahip çıkmak ve bağlı kalmak insanlığın geleceğini sağlam temellere dayandırmak demektir." diye konuştu.

Sempozyumun ilk günkü oturumu, OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü'nün "Değişen toplumda değişen aile" başlığı altında "Ailenin mevcut durumu ve geleceği", "Aile kurumunu tehdit eden unsurlar" ve "Aile kurumunu korumak için neler yapılmalı" konularını ayrıntılı irdelemesinin ardından sona erdi.

Sekiz ülkeden 72 tebliğin sunulacağı sempozyum, 3 gün sürecek.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Aile ve Değerler konulu sempozyum düzenledi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Aile ve Değerler konulu sempozyum düzenledi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Aile ve Değerler konulu sempozyum düzenledi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Aile ve Değerler konulu sempozyum düzenledi

Kırgızistan, Sempozyum, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'Aile ve Değerler' konulu sempozyum düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi "Aile ve Değerler" konulu sempozyum düzenledi - Son Dakika
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