Kırıkhan ciğer kebabı, yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve mutfağında çok sayıda yemek ile tatlı çeşidi bulunan Hatay'da, ustaların elinde lezzet bulan Kırıkhan ciğer kebabı beğeni topluyor.

Kırıkhan ilçesindeki kebap ustaları yoğun talebe yetişmek için sabahın erken saatlerinde güne hazırlık için tezgahlarının başında oluyor.

Kuzu ciğerlerini küp şeklinde doğrayıp toz biberden hazırlanmış sosla harmanlayan ustalar, parçaları şişe dizdikten sonra meşe odunu közünde pişiriyor.

Yanında soğan piyazı, lavaş ve salata konulan ciğer kebabı servis veya dürüm olarak müşterilere sunuluyor.

Gastronomi kentinin tescilli tatlısı künefenin ardından ilgi gören ciğer kebabını tatmak için Kırıkhan'a çevre il ve ilçelerden gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sabahın erken saatlerinde tüketilmeye başlanan Kırıkhan ciğer kebabı, genellikle öğle saatlerine kalmadan tüketiliyor.

Ciğer talebine yetişmekte güçlük çeken işletmeciler, İzmir, Ankara ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden kuzu ciğeri tedarik ediyor.

Aylık 10 ton üzerinde ciğer kebabı tüketiliyor

Kırıkhan Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ali Çaydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkhan ciğerine çevre il ve ilçelerden yoğun talep olduğunu söyledi.

Yoğun talep sebebiyle kuzu ciğeri bulmakta güçlük çektiklerini belirten Çaydan, şunları kaydetti:

"Kırıkhan ciğeri, taze ve günlük kuzu ciğeri olması gerekiyor. Burada yapılan ciğeri diğer bölgelerde yapılan ciğerlerden ayıran en önemli özellik, küp şeklinde doğranıp ince şişlere takılarak pişirilmesi.

Böyle yapılması da ciğerin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ciğer baya bir rağbet görüyor. İlçemizde önceki yıllarda gerçekleşen Ciğer Festivali, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde gerçekleşen Hatay günlerinde yapılan tanıtımların ardından ciğer lokantaları yaygınlaşmaya başladı. Çevre il ve ilçelerden kentimize ciğer yemeye gelenler bayağı fazla o yüzden ciğer yetiştiremediğimiz için İzmir, Ankara, Konya gibi illerden ciğer takviyesi yapıyoruz. İlçemizde ayda 10 tonun üzerinde ciğer kebabı tüketiliyor."

Çaydan, Kırıkhan ciğerinin hepsi birbirinden değerli Hatay mutfağının lezzetli mezeleriyle sunulmasıyla diğer bölgelerdeki ciğerlerden farklı olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık çeyrek asırdır ilçede ciğer ustalığı yapan Mustafa Akın, Kırıkhan'da yapılan ciğer kebabında kuzu ciğerinin kullanıldığını söyledi.

Hatay'ın tüm ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de müşterileri olduğunu aktaran Akın, ayda bir tonun üzerinde ciğer satışı yaptığını anlattı.

Ciğer ustalığına baba mesleği olarak devam ettiğini belirten lokanta işletmecisi Ali Kartaloğlu, genellikle sabah saatlerinde talep gören ciğer kebabının öğleye kalmadan tükendiğini söyledi.

Kartaloğlu, günlük 60 kilo ciğer kebabı satışı yaptığını ifade ederek, yoğun talepten dolayı ciğer bulmakta zorlandığını kaydetti.

Türkiye'nin birçok yerinde ciğer yediğini belirten müşterilerden Turhan Polat, Kırıkhan ciğerinin tadını hiçbir yerde bulamadığını belirtti.

Genellikle sabah kahvaltısı niyetiyle Kırıkhan ciğerini tercih ettiğini söyleyen Polat, herkesi bu lezzeti tatmaya davet etti.