KIRIKHAN'DA HUZUR UYGULAMASI - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin görev aldığı uygulamaya, dron ve helikopterle havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleriyle araç kontrolü ve GBT sorgulaması şeklinde yapılan uygulamada, özel eğitimli köpeklerle araçlarda arama yapıldı. Trafik ekipleri de kural ihlali yapan ve eksik belgesi olan sürücülere cezai işlem uyguladı.