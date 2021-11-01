Kırıkkale Belediyesinden Matematik Kursu - Son Dakika

Öğrencilerin Yeni Adresi

2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile KPSS'ye hazırlananlar için Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ücretsiz Matematik Kursu başladı. Sınav tarihine kadar sürmesi planlanan eğitimlere sınavlara hazırlanan öğrenciler ve gençler katılıyor. Kırıkkale'de sınav ile öğrenci alan okullara hazırlık yapan gençlerin yeni adresi Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi oldu. Hafta içi ders gençlik merkezinde ders çalışan gençler, hafta sonları da düzenlenen kursa katılarak bilgilerini geliştiriyorlar.

"Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz"

Pandemi nedeni ile öğrencilerin ve gençlerin çok zorlu bir dönem geçerdiğini bu dönemden en çok etkilenen kesim olduklarını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı öğrencilerin yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi. Gençlerin uğrak yeri olan Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezine ilginin güzel olduğunu söyleyen Başkan Saygılı "Gençlerimize yönelik sessiz ve güvenli bir ortam hazırladık. Hazırladığımız Gençlik merkezimize gençlerimiz ders çalışmak için ilgi gösteriyorlar. Gerek gruplar halinde gerekse bireysel olarak gelip ders çalışıyorlar. Evlerinde yada okullarında yeterli çalışma imkanı bulamayan gençlerimiz günün her saati gelerek buradan yararlanabilirler" ifadesini kullandı.

Deneme Kitapçıkları

Son dönemde gençlere yönelik hizmetlerini artıran Kırıkkale Belediyesi, Gençlik Merkezinde ders çalışan öğrencilere istekleri doğrultusunda TYT ve AYT deneme kitapçıkları dağıtarak bir taraftan da sınavlara hazırlıyor. Gençlik Merkezi ile birlikte hizmet eden Genç Kitap Kahve üyesi kitap sever gençlere yönelik Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine ziyaret düzenleyen Kırıkkale Belediyesi yine Genç Kitap Kahve katkıları ile hafta sonları da ücretsiz matematik kursu düzenliyor. YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençlere yönelik düzenlenen kurslara gençler de ayrıca ilgi gösteriyor.