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Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi

08.10.2021 17:09
Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 1,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 1,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, U.Ü'nün ikametinde arama yaptı.

Ekipler, aramada 1 kilo 410 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 1,4 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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