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Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat - Son Dakika

Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat

27.10.2021 20:01
Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat

Kırıkkale Valiliği, bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Ekim'de bazı yerel medya organlarında yayımlanan "Bekçi dehşeti" başlıklı haber ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyuldu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Ekim günü gece saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumlarından şüphelenilen şahıslara dur ikazı yapılmış, ikaza uymayan ve yakalanan 2 şahıs polis merkezine intikal ettirilmiştir. Olay yerinden kaçan diğer bir şahıs ise kolluk kuvvetlerine kendiliğinden teslim olmuştur. Olay yerinde ele geçirilen bıçağa el konulmuş olup konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli tahkikat, şahısların şikayetleri üzerine de kamu görevlileri hakkında idari tahkikat başlatılmıştır."

Kırıkkale, Medya, Bekçi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de bir gencin bekçiler tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin tahkikat - Son Dakika
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