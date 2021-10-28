Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı için fener alayı yapıldı - Son Dakika

? Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Karakeçili merkezde başlayan fener alayına ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kaymakam Mustafa Arslanşahin, Belediye Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Büyükleri Parkı'nda havai fişek gösterisi yapılan etkinlik, hükümet konağı önünde son buldu.

Bahşılı'da yapılan fener alayı TOKİ konutlarında başlayarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar devam etti.

Kaymakam Erdem Karanfil'in de katıldığı etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.