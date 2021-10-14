KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale 'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi