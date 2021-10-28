Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu madde, bandrolsüz alkollü içecek ve kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında H.G'nin aracında arama yaptı.

Ekipler, aramada 10,54 gram esrar maddesi ve TAPDK bandrolü bulunmayan 7 litre alkollü içecek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Ş.K'nin (27) İstanbul'dan Kırıkkale'ye kaçak parfüm getirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıyı kent merkezindeki bir otelde yakalayan ekipler, yanında bulunan poşet içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen 30 şişe parfüm ve bir kulaklık ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.