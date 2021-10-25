Kırıkkale'de "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın ikincisi düzenleniyor - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde öğrenciler için bu yıl ikincisi düzenlenecek "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" hafta sonu yapılacak.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Hisarköy Ormanı'nda düzenleyecekleri etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Kampın 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirileceğini ve çeşitli etkinliklerin de olacağını anlatan Türkyılmaz, Kırıkkaleli yazarların da kendi kitaplarını imzalayacaklarını belirtti.

Türkyılmaz, kamp için ücretsiz servis ve ikramlıkların da olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak vatandaşlarımıza yönelik pek çok projeyi hayata geçirmekteyiz. 2019 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz kampımızı geçen sene Kovid-19'dan dolayı yapamamıştık. Bu sene inşallah dolu dolu yapacağız. Kampta, kitap okuma ve açık hava sineması gibi pek çok etkinlik yer alacak. Bu kampla vatandaşlarımız güzel vakit geçirecekler. Vatandaşlarımız battaniyesini, minderini ve çadırını alıp gelsin gerisini bize bıraksın."