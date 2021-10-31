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Kırıkkale'de "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın ikincisi düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın ikincisi düzenlendi

31.10.2021 14:56
Kırıkkale'de

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın bu yıl ikincisi düzenlendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın bu yıl ikincisi düzenlendi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00'te Hisarköy Ormanı'nda başlayan kampta, kitap okuma, açık hava sineması, mini konserler, geleneksel oyunlar, çekilişler gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ayrıca, Kırıkkaleli yazarlar Hatice Akgül ve Meltem Yıldız da kitaplarını imzalarken, katılımcılara ücretsiz kitap dağıtıldı. Etkinlikte, Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, Türk Kızılay, Okçuluk Kulübü ve Kırıkkale Genç Gönüllüler Topluluğu stant açarak tanıtım yaptı.

Geceyi kurulan çadırlarda geçiren çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar, bugün saat 10.00'da alandan ayrıldı.

Etkinliğe, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve yönetimi de katıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçtiğini belirtti.

Çadırlar, meşaleler, kamp ateşi ve kitapların konuşulduğu sıcacık bir ortamda, hem kitap okumanın hem de doğa kampının doyumsuz lezzetini hep birlikte yaşadıklarını aktaran Türkyılmaz, "Katılan tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, yazarlarımıza, müzisyenlerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale, Hisarcık, oyunlar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Kitapların Işığında Gençlik Kampı'nın ikincisi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de "Kitapların Işığında Gençlik Kampı"nın ikincisi düzenlendi - Son Dakika
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