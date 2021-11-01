Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, araçlarda bulunan Buğra (8) ve Nehir Nur Uysal (12), Aygül Kulak (57) ile Demet Cenik (35) yaralandı.

Kırıkkale- Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında ise Bilal Yiğit'in kullandığı 06 EZM 15 plakalı otomobil, Sinan Cenik idaresindeki 19 ACJ 540 plakalı otomobil, Ferdi Uysal yönetimindeki 57 AAG 882 plakalı otomobil ve Üzeyir Şahin'in kullandığı 06 DH 2731 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Niyazi Dağdelen ve Yiğit Kaplan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özmen idaresindeki 71 AAD 389 plakalı tır ile Mert Mustafa Gök 'ün kullandığı 71 BJ 186 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında çarpıştı.

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