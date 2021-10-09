Kırıkkale'de minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de bir minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin ilçesi girişinde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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