Kırıkkale'de özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi - Son Dakika

Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğu teslimi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve projenin tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Eğitimde, polis başmüfettişleri Osman Bahadır ve Nevin Akçal ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerine bilgiler aktarıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, emniyet müdür yardımcıları, genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri katıldı.