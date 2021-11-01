Kırıkkale'de takside 30 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kent merkezinde K.O'nun kullandığı taksiyi durduran ekipler, araçta yaptığı aramada 30 bin boş makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Kırıkkale 'de polis ekiplerince takside 30 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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