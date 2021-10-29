KIRIKKALE'DE TIR DORSESİNDE '29 EKİM' COŞKUSU - Son Dakika

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

KIRIKKALE Belediyesi Mehter Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TIR dorsesi üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşlara konser verdi.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı, Türk bayrakları ile donatılan TIR dorsesi üzerinde şehir turu atarak, vatandaşlara Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı. Mehter takımının seslendirdiği marşlara vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Polis ve jandarma ekipleri de konvoy oluşturup mehter takımına eşlik etti.