Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırın dorsesinde mahalleleri dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen etkinliği kapsamında mehter takımı, tırın dorsesinde çeşitli marşları seslendirerek kentin mahallelerini gezdi.

Yuva Mahallesi'nden başlayan etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak mehter takımına destek verdi.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.