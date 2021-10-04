Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden market denetimi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halkın sağlığını ve tüketicinin haklarının korunması için zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren tüm marketlerde gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyen denetimlerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak denetimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesini isteyen zabıta ekipleri, markette bulunan müşteri ve çalışanları bilgilendirdi. Marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el koyan ekipler, gerekli cezai işlemleri uyguladı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyetleri dile getiren Kırıkkaleli vatandaşlar planlı şekilde denetimlerin sürmesini istediler."