Kırıkkale millet bahçesinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

15 BİN 326 AĞAÇ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin metrekare alana sahip millet bahçesi projesinin çalışmaları sürüyor. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda Kırıkkale'de hayata geçirilen millet bahçesi, Kırıkkale'ye yeni bir değer katacak. Kırıkkale'de, millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş, koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak.

HIZLA İLERLİYOR

Sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak, vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek. Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacağını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, bahar mevsimine kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Millet bahçesi çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Saygılı, "Türkiye'deki millet bahçelerinden bir tanesi Kırıkkale'de, Kızılırmak'ın kenarında yapılıyor, çok hızlı ilerliyor. Müteahhit firmayı da tebrik ediyorum. Artık bitki çalışmalarına başlanıldı. Daha önce burası yeşil olan bir bölgeydi. Ama bunun üzerine tekraren binlerce ağaç dikiliyor, yeşil sayısı artıyor. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, küçük evcil hayvanlar için bir hayvanat bahçesi, endemik bahçeler içerisinde yer alan botanik bahçe olacak" dedi.

VERMİŞ OLDUĞUMUZ TAAHHÜTLERİMİZİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRİYORUZ

Kırıkkale Millet bahçesinin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacağını ifade eden BaşkanSaygılı, "Çalışmaların son sürat devam ediyor. Bu sene yapı kısımları biter. Kısmet olursa da bahar mevsiminde halkımız buradan faydalanmaya başlar. Büyük bir keyif alacakları bir millet bahçesi olduğunu düşünüyorum. Memleketimize, Kırıkkale'mize, şehrimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, seçim vaatlerinde Millet Bahçelerinin bütün şehirler için taahhütte bulunmuştu. Bunların hemen hemen hepsinde gerçekleştirmeye başladı. Şuanda bitenler var. İnşaatları son aşamaya gelenler var. Vermiş olduğumuz taahhütlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz projenin hayata geçirilmesi için destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.