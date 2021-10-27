Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimini sürdürüyor.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde sürdürülen "Denetim seferberliği" kapsamında il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sürekli sahada olduklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bakanlığın başlatmış olduğu "Denetim seferberliği" kapsamında da çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Yılmaz, halkın sağlığı için görev başında olduklarını kaydetti.