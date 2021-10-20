Kırkağaç'ta Modern Halı Saha Hizmete Hazır - Son Dakika

Modern halı sahada incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Gençlerin heyecanla beklediği tesis kısa süre içerisinde hizmete açılacak" ifadelerinde bulundu.

Gençlerin rahat bir şekilde spor yapabilmesi ve sosyal aktivite alanları oluşturabilmek amacıyla il genelinde spora yönelik yatırımlara devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta ilçe belediyesiyle ortaklaşa yapımına başladığı kapalı halı sahada inşaat çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ile birlikte mevcut tesiste incelemede bulundu.

"Hayırlı olsun"

Modern halı sahanının hizmete hazır olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kapalı halı sahada inşaat çalışmalarını tamamlayarak, ilçe belediyesine devrini gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde hizmete açılacak olan tesisimizi, gençlerimiz dört mevsim rahat bir şekilde kullanabilecek. Kırkağaç ilçemize hayırlı olsun" dedi.