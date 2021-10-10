Kırklareli'de ev yangını - Son Dakika

Kırklareli'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Dilber Sokak üzerindeki apartmanın giriş katında kiracı olarak oturan Emre Etik'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların geldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ