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Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

11.10.2021 20:50
Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde refüje çarpan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde refüje çarpan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.Ö. (23) idaresindeki 39 NC 707 plakalı otomobil, Lüleburgaz istikametinden Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halinde iken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde refüje çarptı. Ardından araç yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan M.M.Ö., olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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