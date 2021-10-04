Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşüldü.

Aydın Karakoç başkanlığındaki toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün Pınarhisar ilçesinin Dere Mahallesi'ndeki İl Özel İdaresi'ne ait taşınmaz ile Lüleburgaz ilçesinin Durak Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmaz takas talebi görüşüldü.

İl Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da, gündem maddesine ilişkin toplantıda bilgi verdi.

Pınarhisar ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca millet bahçesi yapılmak istendiğini aktaran Kuşoğlu, taşınmaz takasının kabul edilmesi ile 22 bin 402 metrekare alana karşılık Durak Mahallesi'nden 40 bin 349, Kurtuluş Mahallesi'nden ise 35 bin 847 metrekarelik taşınmazın İl Özel İdaresi mülkiyetine geçirileceğini belirtti.

Meclis üyeleri gündem maddesini değerlendirmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesini oy birliği ile kabul etti.