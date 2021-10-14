Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 10 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan ekipler, biri çocuk 10 Suriye uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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