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Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

28.10.2021 18:09
Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 2 bin 560 litre kaçak içki, üzüm ayıklama, sıkma, şişe doldurma makineleri, 1134 şişe mantarı ile 775 şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Kaçak İçki, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika
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