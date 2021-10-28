Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 2 bin 560 litre kaçak içki, üzüm ayıklama, sıkma, şişe doldurma makineleri, 1134 şişe mantarı ile 775 şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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