Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Demirköy ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 23 Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ