Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl ve Karamesutlu köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 38 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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