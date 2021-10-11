Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 9-11 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.

İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti