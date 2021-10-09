Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, Suriye uyruklu biri çocuk 6 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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