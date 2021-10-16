Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinin Hacıfaklı köyünde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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