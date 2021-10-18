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Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2021 10:37
Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 83 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Pınarhisar, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede 16-17 Ekim'de denetim yapan ekipler, Afganistan, Pakistan, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu aralarında çocukların da olduğu 83 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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