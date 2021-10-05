Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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