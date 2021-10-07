Üye Girişi
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri "kronik böbrek hastalığı"nı öğrenecek - Son Dakika

KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri "kronik böbrek hastalığı"nı öğrenecek

07.10.2021 15:08

Türk Böbrek Vakfının, "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" projesi kapsamında Kırklareli'nde anaokulu öğrencilerine derslerde kronik böbrek hastalığı farkındalık eğitimi verilecek.

Türk Böbrek Vakfının, "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" projesi kapsamında Kırklareli'nde anaokulu öğrencilerine derslerde kronik böbrek hastalığı farkındalık eğitimi verilecek.

Türk Böbrek Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve pilot il olarak Kırklareli'nde başlayacak projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 9 yaşındaki çocuklara yönelik eğitimleri, 60-72 aylık anaokulu öğrencilerine de anlatılabilecek düzeye getirdiklerini ifade etti.

Projenin ülkedeki tüm okul öncesi eğitim kurumları ile paylaşılacağını aktaran Erk, "Proje hazırlanırken, 60-72 ay grubunun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal özellikleri göz önüne alınarak MEB'in yayınladığı rehberlere bağlı kaldık." diye konuştu.

Eğitim projesini çocuğun öğretmeni ve akranları ile iletişimde kalmasına yardım edecek şekilde oluşturduklarını dile getiren Erk, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğretmeni, aynı hedeflere ulaşmasına yardım edecek alternatif etkinlikler yapabileceği eğitim materyalleri geliştirdik. Modüllerin ana temasını sağlıklı beslenme ve okul gıdası logosu olarak belirledik. Eğitim modüllerinin içeriklerini müzik, hareket, bilişsel etkinlikler, drama, Türkçe dil ve oyun etkinliklerinden oluşturduk."

Konuşmaların ardından proje hakkında bilgiler verildi ve okul müdürlerine eğitim setleri dağıtıldı.

Toplantıya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ve okul öncesi eğitimi sınıflarının bulunduğu okul müdürleri katıldı.

KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek
KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri kronik böbrek hastalığı nı öğrenecek

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Okul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri 'kronik böbrek hastalığı'nı öğrenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde 16:21 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası 16:00 Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı 15:57 Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı
15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar 15:42 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar Armağan Çağlayan'ın 15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
Tarım Kredi Kooperatifleri, 15:09 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 14:31 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
16:21 Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz
16:20 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu
15:56 Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi
15:52 KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu
15:41 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
15:40 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış
15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
15:27 Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı
15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı
Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz         
16:22
TBMM'de Demirtaş gerginliği! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı TBMM'de Demirtaş gerginliği! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı         
16:02
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu         
15:58
Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi         
15:57
KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu         
15:53
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı         
15:27
TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu         
14:34
Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı         
14:20
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 16:25:16. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Anaokulu öğrencileri "kronik böbrek hastalığı"nı öğrenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement