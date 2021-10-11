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Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

11.10.2021 13:57
Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Vize ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde evinin duvarını onaran M.Ö. yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan M.Ö. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Vize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İzinsiz kazı yapan kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balkaya köyü Terzi Mağara mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, N.A'yı suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliye Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli, 112 Acil, Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika


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