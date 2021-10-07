Kırklareli'nde boya yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde boya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Levent Bahçıvanoğulları idaresindeki PB 1741 EB plakalı boya yüklü tır, TEM otoyolunun Turgutbey mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırda bulunan boya kutuları yola savruldu. Kutular, Karayolları ekiplerince temizlendi.
Kaynak: AA
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