Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili A.S.C. gözaltına alındı.

Piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olduğu belirtilen kaçak yedek parçalara el konuldu.

Ekipler, Babaeski ilçesi girişinde A.S.C. idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla motosiklet parçaları getirildiği bilgisine ulaştı.

Kırklareli 'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bulgaristan 'dan kaçak getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ben başbakan olacağım" diyen Meral Akşener'e yanıt

İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu