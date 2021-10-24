Kırklareli'nde genç Türk Kızılay gönüllülerine eğitim verildi - Son Dakika

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince gönüllü gençlere eğitim verildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen eğitime, 70 gönüllü katıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, yaptığı konuşmada, Türk Kızılay olarak gönüllülük çalışmalarında büyük mesafe kat ettiklerini söyledi.

Türkiye'de deprem gibi birçok doğal afetin görülebildiğine işaret eden Can, her zaman hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Gönüllülerin yaptıkları çalışmalarda çok önemli görevler üstlendiğine işaret eden Can, "Bugün geldiğimiz nokta kağıt üzerinde değil aktif olarak 200 binleri geçti, şu an 300 binlere yaklaşan, düğmeye bastığımızda Türkiye genelinde aktif gönüllü hareketimiz var. Bunun için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Can'ın yanı sıra Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Genç Kızılay Bölge Başkanı Muhammed Özdemir, Kırklareli Genç Kızılay Başkanı Çağrı Yıldırım da eğitimde gençlere hitap etti.