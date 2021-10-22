Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz