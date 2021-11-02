Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye "maske" cezası verildi - Son Dakika

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.F, İ.A, F.A. ve S.D'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Ekipler, H.G, V.S, E.M, E.F, İ.A, F.A. ve S.D'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Jandarma ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Sarıcali köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kırklareli 'nin Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

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