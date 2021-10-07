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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı

07.10.2021 10:49
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında S.G'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.G. sağlık ekiplerine teslim edildi.

S.G. sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı - Son Dakika


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