Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında S.G'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.G. sağlık ekiplerine teslim edildi.
S.G. sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.
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Kaynak: AA
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