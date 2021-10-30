Kırklareli'nde kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kaza nedeniyle Lüleburgaz- Babaeski TEM otoyolunda ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlandı.

Tırda sıkışan Kaya, olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bürol Kaya idaresindeki 34 EEN 041 plakalı tır, TEM otoyolunda, İrfan Özel yönetimindeki 42 GT 057 plakalı tıra çarptı.

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