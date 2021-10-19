Kırklareli'nde "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Törene İl Mahalli İdareler Müdürü Alaaddin İkican, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan , siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde devam etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri ile Köy Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kırklareli 'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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