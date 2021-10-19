Kırklareli'nde "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri ile Köy Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde devam etti.
Törene İl Mahalli İdareler Müdürü Alaaddin İkican, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
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