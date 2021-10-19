Kırklareli'nde öğrenciler doğal materyallerle mandala çalışması yaptı - Son Dakika

Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri mandala etkinliğinde taş, yaprak, dal parçaları ve çimen kullanarak çeşitli şekiller oluşturdu.

Kırklareli TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu öğrencileri, Kavaklı Meşe Korusu'nda, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün düzenlediği mandala etkinliğine katıldı.

Öğrenciler, boya ve kağıt kullanmak yerine doğadan topladıkları taş, yaprak, çimen ve dallarla toprak üzerinde çalışma yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Zafer Kamay, AA muhabirine, tabiat turizmi ile öğrencilere yaşadıkları çevreyi öğrettiklerini söyledi.

Etkinlik sayesinde öğrencilerin doğanın eşsiz güzelliklerini keşfettiğini anlatan Kamay, gelecek nesillerin doğayı daha iyi koruması ve geleceğe aktarması açısından bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin mandala etkinliğinde hayal güçlerini kullandıklarını vurgulayan Kamay, şöyle konuştu:

"Mandala etkinliği yapıyoruz. Doğadan toplanan yaprak, kozalak, ağaç dalları ve benzeri malzemeler ile çocuklara yaptırdığımız oyunlar var. Çocukların doğaya bakışlarını değiştirmeyi umuyoruz. Topladıkları doğal malzemeler ile yaratıcılıklarını kullanarak bir döngünün nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar."