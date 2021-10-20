Kırklareli'nde öğretmenlere "narkorehber" eğitimi verildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğretmenleri "narkorehber" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi" (UYUMA) hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında annelere, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde, "narkorehber" hakkında sunum yapıp, broşür dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, programın ardından yaptığı konuşmada, okul çağında olan çocuk ve gençlerin davranış değişikliklerinin izlenmesi açısından eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti.

Eğitimlerin il genelinde yapılacağını anlatan Kalkan, öğretmenlerin "narkorehber" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi" kapsamında bilgilendirileceklerini kaydetti.