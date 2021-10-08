Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bahçede salça kaynatmak amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu.
Tozaklı köyünde O.T. salça kaynatmak için evinin bahçesinde ateş yaktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle bahçedeki kuru otlara, daha sonra eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın H.T'nin de evine ulaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle O.T'nin evi kullanılamaz hale geldi, H.T'nin evinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde salça hazırlamak için yakılan ateş iki evin yanmasına neden oldu - Son Dakika