Kırklareli'nde seyir halindeki işçi servisi alev aldı, 30 işçi tahliye edildi - Son Dakika

Alınana bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 39 ABR 113 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Şoför N.K. aracı hemen sağ tarafa çekip 30 işçiyi aşağı indirdikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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