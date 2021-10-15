Kırklareli'nde siren ve anons sistemi denemesi yapılacak - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde kontrollü şekilde siren ve anons sistemiyle ilgili denemeler yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında geçen yıl imzalanan ikaz ve alarm sistemi sözleşmesi kapsamında kentteki çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda kentte siren çaldırılacağı ve sesli anons yapılacağı bildirilen açıklamada, çalışmanın 15 Kasım'a kadar süreceği kaydedildi.

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde çalışmaların başladığı bildirildi.